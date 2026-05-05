Inglaterra: adepto detido por insultos racistas a Guéhi e Semenyo
Episódio aconteceu durante o jogo entre Everton e Manchester City (3-3) desta segunda-feira
Episódio aconteceu durante o jogo entre Everton e Manchester City (3-3) desta segunda-feira
O Everton e o Manchester City denunciaram um episódio de racismo durante o jogo entre as duas equipas, esta segunda-feira, e que teve como alvos os jogadores Marc Guéhi e Antoine Semenyo.
Através de um comunicado, os toffees revelam que um homem de 71 anos foi detido pela polícia de Merseyside, após relatos de outros adeptos e dos próprios stewards no estádio. Já os citizens destacam a rápida ação do Everton face a este episódio e oferecem «todo o apoio» aos dois jogadores, garantindo que jamais será aceite qualquer tipo de «descriminação».
«Everton pode confirmar que um adepto foi detido durante o jogo com o Manchester City, no Hill Dickinson Stadium, após relatos de atos racistas direcionados a um jogador adversário. A polícia de Merseyside deteve um homem de 71 anos, depois dos relatos de outros adeptos e stewards», pode ler-se.
Leia aqui ambos os comunicados:
Club statement. pic.twitter.com/asJobSo9eC— Everton (@Everton) May 5, 2026
Club statement: Antoine Semenyo and Marc Guéhi— Manchester City (@ManCity) May 5, 2026
🔗 https://t.co/9cgu90hQNW pic.twitter.com/KW2zUHT93d