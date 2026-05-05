O Everton e o Manchester City denunciaram um episódio de racismo durante o jogo entre as duas equipas, esta segunda-feira, e que teve como alvos os jogadores Marc Guéhi e Antoine Semenyo.

Através de um comunicado, os toffees revelam que um homem de 71 anos foi detido pela polícia de Merseyside, após relatos de outros adeptos e dos próprios stewards no estádio. Já os citizens destacam a rápida ação do Everton face a este episódio e oferecem «todo o apoio» aos dois jogadores, garantindo que jamais será aceite qualquer tipo de «descriminação».

«Everton pode confirmar que um adepto foi detido durante o jogo com o Manchester City, no Hill Dickinson Stadium, após relatos de atos racistas direcionados a um jogador adversário. A polícia de Merseyside deteve um homem de 71 anos, depois dos relatos de outros adeptos e stewards», pode ler-se.

Leia aqui ambos os comunicados: