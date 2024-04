O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, voltou a perder para o campeonato, desta vez por 2-0 no terreno do Everton, num jogo ficou marcado pelo momento em que Beto perdeu os sentidos já na reta final.

Em Goodison Park, os comandados do técnico luso até conseguiram controlar o jogo durante o primeiro tempo, só que das poucas vezes que os «toffees» foram à baliza do Nottingham, acabaram por marcar.

Aos 29 minutos, Idrissa Gueye inaugurou o marcador, no regresso aos relvados após lesão. O internacional senegalês conseguiu inclusive apontar o golo com que fechariam os primeiros 45 minutos.

Já na segunda parte, maior equilíbrio em termos de oportunidades, mas o mesmo desfecho para o Nottingham. Já com Beto em campo, mas sem André Gomes, que foi titular, o Everton conseguiu chegar ao 2-0, através de Dwight McNeil, que agradeceu a assistência de Doucouré.

Nota ainda para Rodrigo Ribeiro, que foi lançado na reta final (80m).

Já em tempo de descontos, Chermiti teve de entrar para o lugar de Beto. O antigo avançado do Portimonense protagonizou um choque de cabeças com Morgan Gibbs-White e caiu inanimado no relvado.

Após vários minutos a ser assistido pelo staff médico, o jogador português deixou o campo de maca e fez um sinal de «ok» com o polegar. À saída para o túnel que dá acesso aos balneários, Beto foi muito aplaudido pelos adeptos.

Após o apito final, o Everton confirmou que o avançado luso foi transportado «por precaução» para o hospital, depois de ter ficado «inconsciente».

Este resultado deixa a equipa de Nuno Espírito Santo na «linha de água», com 26 pontos, apenas um ponto acima do Luton, que é 18.º classificado. Já o Everton somou três pontos muito importantes na luta pela manutenção e tem agora quatro de vantagem para o Nottingham Forest.