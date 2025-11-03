O Everton e o Sunderland empataram, esta segunda-feira, por 1-1, na décima jornada da Premier League.

A jogar em casa, o Sunderland viu-se a perder logo aos 15 minutos, com Iliman Ndiaye, que saiu lesionado na segunda parte, a abrir o marcador. Porém, após o intervalo, o Sunderland conseguiu empatar através de Xhaka, assistido por Enzo Le Fee.

O português Beto entrou aos 57 minutos para o lado do Everton, mas não conseguiu desatar o nó.

No que toca à classificação, no fecho da décima jornada, o Everton segue em 14.º lugar, com 12 pontos. O Sunderland, recém-promovido, está em quarto, com 18.

