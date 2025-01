O Everton resolveu todas as acusações pendentes das Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR), evitando assim mais deduções de pontos nesta edição do campeonato.

De acordo com os «toffees», o Conselho da Liga Inglesa «considerou as informações e documentos fornecidos pelo Everton», concluindo que «não seria apropriado ou proporcional continuar a prosseguir com a segunda parte da reclamação».

Ambas as partes concordam, por isso, que estão encerrados todos os procedimentos em relação a quaisquer violações do PSR para os anos financeiros encerrados em 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2023.

Recorde-se que o Everton foi comprado pelo grupo norte-americano Friedkin, evitando a despromoção na época passada, apesar de ter sido penalizado em oito pontos por violar as regras de gastos na Liga Inglesa.