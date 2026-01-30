O pior dos cenários pode confirmar-se para Jack Grealish, que recentemente fraturou o pé e poderá ter em risco o resto da temporada no Everton, assim como a presença no Mundial 2026 por Inglaterra.

A confirmação foi dada por David Moyes, técnico dos toffees, que destacou a cirurgia a que o jogador deverá ter de ser sujeito. Recorde-se que a lesão sofrida por Grealish aconteceu a 18 de janeiro, no triunfo do Everton sobre o Aston Villa (1-0).

«Acreditamos que ele provavelmente precisará de fazer uma cirurgia. Isso ainda não está confirmado, mas provavelmente vai deixá-lo de fora para o resto da época. É muito desapontante para o jogador e para o clube. Ele tem sido muito importante e mostra uma personalidade forte e muita experiência. Vamos sentir a falta dele, tem feito coisas muito boas por nós», afirmou.

A última vez que Jack Grealish representou a Inglaterra foi em outubro de 2024 e procurava fazer parte das escolhas de Thomas Tuchel para o Campeonato do Mundo.