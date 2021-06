Joshua King não guarda boas recordações da experiência no Everton. O internacional dinamarquês teceu duras críticas a Carlo Ancelotti, treinador com quem trabalhou nos «toffees».



«Ancelotti mentiu-me. Nunca se deve confiar num treinador que faz promessas, não há muitas pessoas honestas no mundo do futebol. Não tive qualquer relação com ele», começou por dizer, em entrevista ao jornal «Dagbladet».



Apesar de nunca ter jogado de início, o avançado de 29 anos não se arrepende da decisão que tomou quando trocou o Bournemouth pelo clube de Merseyside.

«Nunca pensei que em 18 jogos não me permitisse ser titular em nenhum. O mundo do futebol é assim. Mas não, não me arrependo de ter ido para o Everton», frisou.



King concluiu o tema com um conselho. «Não tive a oportunidade de começar nenhum jogo. Se tivesse tido e não tivesse jogado bem, teria compreendido. Tive outra proposta que me dava muito mais segurança, mas o Everton disse-me que ia ter uma oportunidade. Não confies nos treinadores que te prometem que vão colocar-te a titular», rematou.



Joshua King disputou apenas 138 minutos pelo Everton.