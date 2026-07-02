Inglaterra
Há 10 min
OFICIAL: Everton contrata Jogador da Temporada do Championship
Hayden Hackney assina pelos toffees até 2031
JR
Hayden Hackney assina pelos toffees até 2031
JR
O Everton anunciou a contratação de Hayden Hackney, que irá ficar ligado aos toffees até junho de 2031.
Produto da formação do Middlesbrough, foi eleito o Jogador da Temporada do Championship 2025/26, tendo apontado seis golos e feito sete assistências em 41 jogos.
Conta ainda com uma passagem por empréstimo pelo Scunthorpe United, em 2021/22.
O Everton, do luso-guineense Beto, terminou o campeonato inglês da última época na 13.ª posição, com 49 pontos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS