O Everton anunciou a contratação de Hayden Hackney, que irá ficar ligado aos toffees até junho de 2031. 

Produto da formação do Middlesbrough, foi eleito o Jogador da Temporada do Championship 2025/26, tendo apontado seis golos e feito sete assistências em 41 jogos. 

Conta ainda com uma passagem por empréstimo pelo Scunthorpe United, em 2021/22. 

O Everton, do luso-guineense Beto, terminou o campeonato inglês da última época na 13.ª posição, com 49 pontos.