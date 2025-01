O Everton oficializou esta quinta-feira a saída de Sean Dyche do comando técnico do Everton.

Em comunicado, os «toffees» anunciaram a saída do treinador de 53 anos, que não resistiu a uma série negativa de resultados. Desde que assumiu o controlo da equipa principal do Everton, apenas conseguiu vencer quatro dos 21 jogos disputados e deixa a equipa na 16.ª posição, com 17 pontos somados.

Na mesma nota, o clube refere que até ser escolhido o sucessor de Sean Dyche, ficam de forma interina à frente dos comandos da equipa Leighton Baines, atual treinador dos sub-18, e o capitão Seamus Coleman.

Salientar que o Everton tem encontro marcado para esta quinta-feira, numa receção ao Peterborough e a contar para a Taça de Inglaterra.