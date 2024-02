O Everton confirmou que a dedução pontual imposta pela Premier League, devido a irregularidades financeiras, foi reduzida de dez para seis pontos, após um recurso interposto pelo clube.

«O Comité de Recursos considerou que o castigo de dez pontos originalmente imposto foi inapropriado quando avaliada tendo em conta os parâmetros de referência conhecidos», lê-se, na nota do emblema de Liverpool.

O castigo, refira-se, havia sido conhecido em novembro do ano passado, depois de ter sido provado que os toffees tinham violado as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League.

Com esta alteração, significa que o Everton, de João Virgínia, André Gomes, Beto e Chermiti, está agora na 15.ª posição do campeonato inglês, com 25 pontos, os mesmos do Brentford.