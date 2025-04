O Arsenal não foi além de um empate a um golo na visita ao reduto do Everton e pode terminar a 31.ª jornada mais longe da liderança da Liga Inglesa.

À procura de somar a terceira vitória consecutiva para a competição, os «gunners» entraram bem no encontro e chegaram mesmo ao intervalo em vantagem no marcador, graças ao golo de Leandro Trossard. Um belo lance individual do belga terminou com um remate de pé esquerdo, sem qualquer hipótese para Pickford.

Ainda assim, os «toffees» vieram mais inspirados para o segundo tempo e beneficiaram de uma grande penalidade logo a abrir, por falta cometida por Lewis-Skelly. Da marca dos onze metros, Ndiaye atirou para o lado contrário do guarda-redes e levou à loucura os milhares de adeptos presentes em Goodison Park.

Este empate deixa o Arsenal na segunda posição da Liga Inglesa (62 pontos) e em caso de triunfo, o Liverpool amplia ainda mais a vantagem sobre os comandados de Mikel Arteta. Além disso, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo também pode aproveitar para reduzir distâncias, caso vença o Aston Villa.

Veja aqui o resumo do empate entre Everton e Arsenal: