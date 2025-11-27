Inglaterra
Há 1h e 40min
VÍDEO: Beto recria agressão de Gueye com um «combate de boxe»
Médio senegalês viu um vermelho direto após agredir o colega de equipa, Michael Keane, durante o Man. United-Everton
DIM
Médio senegalês viu um vermelho direto após agredir o colega de equipa, Michael Keane, durante o Man. United-Everton
DIM
A última jornada da Liga Inglesa ficou marcada por uma expulsão caricata de Idrissa Gueye, após agredir o próprio colega de equipa, Michael Keane, mas a história não ficou por aqui.
Isto porque Beto foi protagonista de um momento divertido entre ambos os jogadores. Já após Gueye ter pedido desculpa pelo incidente, os dois entraram num ringue improvisado pelo avançado luso-guineense e participaram num «combate de boxe» e nem faltou a música de Rocky Balboa. Com risos à mistura, os dois deram um abraço e o problema parece estar resolvido.
Recorde-se que o Everton até acabou por vencer o encontro, graças a um golo solitário de Dewsberry-Hall, no decorrer do primeiro tempo, em Old Trafford.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS