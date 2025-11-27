A última jornada da Liga Inglesa ficou marcada por uma expulsão caricata de Idrissa Gueye, após agredir o próprio colega de equipa, Michael Keane, mas a história não ficou por aqui.

Isto porque Beto foi protagonista de um momento divertido entre ambos os jogadores. Já após Gueye ter pedido desculpa pelo incidente, os dois entraram num ringue improvisado pelo avançado luso-guineense e participaram num «combate de boxe» e nem faltou a música de Rocky Balboa. Com risos à mistura, os dois deram um abraço e o problema parece estar resolvido.

Recorde-se que o Everton até acabou por vencer o encontro, graças a um golo solitário de Dewsberry-Hall, no decorrer do primeiro tempo, em Old Trafford.