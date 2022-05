Treinador do Crystal Palace, Patrick Vieira viu-se rodeado de adeptos do Everton no final do encontro entre as duas equipas, na qual o clube de Liverpool garantiu a permanência.

Logo após o apito final, vários fãs dos toffees invadiram o relvado para festejarem o feito e houve mesmo quem tivesse importunado o técnico da equipa adversária.

Vieira não gostou e pontapeou mesmo um adepto, num momento que foi gravado e que está a circular nas redes sociais.

Ora veja: