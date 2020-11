O Leeds conseguiu uma vitória importante em Goodison Park, casa do Everton, por 1-0 (FICHA DE JOGO). O único golo do jogo foi conseguido por Raphinha, ex-jogador do V. Guimarães e do Sporting. Um grande golo, de resto, obtido através de um pontapé muito forte, rasteiro e colocado, de fora da área.



O Leeds passa a ter 14 pontos e fica a apenas dois do Everton. Nos homens de Liverpool, James Rodriguez jogou os 90 minutos e André Gomes entrou aos 67. No Leeds, Hélder Costa foi lançado por Marcelo Bielsa aos 89.



CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE