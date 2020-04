Depois de ter sido internado no último domingo à noite, o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, passou para os cuidados intensivos devido à Covid-19.



«Durante esta tarde a condição de saúde do primeiro-ministro piorou, e por conselho da sua equipa médica, passou para os cuidados intensivos do hospital», informou o gabinete do chefe de governo.



A mesma fonte garante que Boris Johnson está a receber «excelentes cuidados médicos» e agradece aos profissionais de saúde britânicos todo o esforço e dedicação na luta contra esta pandemia.



O primeiro-ministro inglês, de 55 anos, informou que havia testado positivo para o novo coronavírus a 27 de março e permaneceu isolado desde então em sua residência oficial em Londres.

De resto, Boris Johnson pediu ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, enquanto primeiro ministro de Estado, para o substituir à frente do governo «enquanto for necessário».