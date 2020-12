Edinson Cavani foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta inapropriada por causa de um post no Instagram.

O jogador do Manchester United reagiu a uma mensagem no Instagram, deixada por um amigo, com «Gracias negrito», expressão que pode ser considerada racista. Cavani apagou a publicação e pediu desculpa, mas isso não inibiu a FA de abrir uma investigação ao caso.

A Federação aponta que foi alegado que «o comentário publicado pelo jogador do Manchester United foi insultuoso e/ou abusivo e/ou inapropriado e/ou desrespeitou o jogo», situação que poderá constituir uma «infração agravada» já que inclui referência à cor, raça ou origem étnica.

Edinson Cavani tem até 4 de janeiro para responder à acusação.

O organismo soberano do futebol inglês tem histórico de atuação pesada em situações deste género. No ano passado, Bernardo Silva foi punido com um jogo de suspensão depois de no Twitter ter comparado o colega de equipa Mendy à marca de chocolate Conguito. Apesar de se tratar de uma brincadeira que o próprio companheiro desvalorizou, o internacional português acabou por ser castigado.

De acordo com a Sky Sports, o Manchester United já agiu em defesa de Cavani, tendo referido que a expressão usada por Cavani tem uma conotação diferente na América do Sul.