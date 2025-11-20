Inglaterra
Fábio Carvalho sofre rotura no ligamento cruzado e não joga mais esta época
Jovem português do Brentford levava nove jogos pelo clube da Premier League
O Brentford anunciou esta quinta-feira que Fábio Carvalho sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior e não joga mais esta época.
«O extremo foi avaliado por um especialista e agora prepara-se para a cirurgia ao ligamento cruzado anterior, tendo já iniciado a sua reabilitação no clube», pode ler-se no comunicado oficial.
Esta temporada, o jovem português leva nove jogos, três golos e uma assistência. Ao longo da carreira representou também o Fulham, Liverpool, Leipzig e Hull City.
Fábio Carvalho is to undergo surgery after sustaining an ACL injury and will miss the rest of the season— Brentford FC (@BrentfordFC) November 20, 2025
We will all be with you every step of the way, Fábio 🙏
