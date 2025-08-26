O Brentford eliminou esta terça-feira o Bournemouth, por 2-0, nos 32 avos de final da Taça da Liga inglesa.

O português Fábio Carvalho esteve em destaque e abriu o marcador ainda na primeira parte, aos 34 minutos, após assistência de Kristoffer Ajer.

Na segunda parte, o Brentford aumentou a vantagem através de Igor Thiago. Aos 90+1m, Julián Araujo deixou o Bournemouth com menos uma unidade, depois de receber o segundo cartão amarelo.

RELACIONADOS
Rodrigo Gomes abre caminho para vitória dos Wolves sobre os Hammers