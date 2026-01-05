Fatawu, ex-Sporting, foi herói para o Leicester City. Na receção ao West Bromwich, o ganês de 21 anos marcou um golo para selar o triunfo (2-1) na 26.ª jornada da II Liga inglesa.

A equipa da casa foi quem abriu as contas do jogo. Jordan Ayew, experiente avançado, inaugurou o marcador para o Leicester (18m). Pouco depois, a formação visitante empatou com o golo de Karlan Grant (34m). Eis que, já em tempo de compensação, Fatawu tirou da cartola um belo golo para selar os três pontos (90+4m).

Com este triunfo (2-1), o Leicester é 12.º com 37 pontos. O West Bromwich, por sua vez, está em 18.º com 31 pontos.