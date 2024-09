Sven-Goran Eriksson deixou marca um pouco por toda o mundo do futebol. Não só em Portugal, onde treinou o Benfica em duas ocasiões, nos anos 80, mas nos vários países em que trabalhou - tão distantes como as Filipinas, o México, passando pela China e pela Tailândia.

Também em Inglaterra deixou a sua marca, como selecionador nacional, entre 2001 e 2006. Liderou a equipa nos Mundiais de 2002 e 2006, bem como no Euro 2004. Treinou ainda o Manchester City, Leicester City e Notts County.

Agora, mais de duas semanas após a morte de Sven-Goran Eriksson, ocorrerá uma homenagem em solo inglês, no mais emblemático estádio do país, o Wembley, antes do Inglaterra-Finlândia desta terça-feira, a contar para a Liga das Nações.

A federação inglesa anunciou uma homenagem para este jogo, que conta para o grupo 2 da Liga B. O treinador sueco morreu no passado dia 26 de agosto, vítima de uma doença oncológica.

Sven-Göran Eriksson ❤️



We will celebrate the life of our former manager ahead of tonight's game against Finland at Wembley Stadium. pic.twitter.com/ZtKiehuMDC