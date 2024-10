A Inglaterra deslocou-se até à Finlândia para vencer por 3-1 a formação nórdica e um dos momentos do jogo aconteceu a meio do segundo tempo.

Na sequência de um pontapé de livre, Alexander-Arnold colocou a bola na «gaveta» e deu, na altura, uma vantagem de dois golos à formação britânica. Ora, isto seria apenas mais um golaço para mais tarde recordar, não tivesse Jack Grealish dado outro perfume à situação.

Em declarações à imprensa do país, o jogador do Man. City confessou ter apostado 500 libras com o compatriota, em como não conseguia bater de forma eficaz a conversão do lance. A verdade é que Arnold foi feliz e resta agora saber se o pagamento será feito à mão ou por transferência.