A pré-temporada do Wolverhampton não terminou da melhor forma, com a formação orientada por Bruno Lage a ser derrotada em casa pelo Celta de Vigo (0-1), perante mais de 16 mil espectadores.



Os adeptos saudaram a equipa no regresso ao Molineux mas viram o experiente Iago Aspas marcar o único golo do encontro particular, de penálti, ao minuto 31.



José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Francisco Trincão foram titulares no Wolverhampton, enquanto Fábio Silva entrou ao minuto 77.



A equipa inglesa termina a pré-época com um saldo de três derrotas (Celta Vigo, Las Palmas e Crewe Alexandra), um empate (Stoke City) e duas vitórias (Bétis e Conventry).