Foi à moda antiga: assim que soou o apito final no Fulham-Luton, os adeptos da equipa londrina invadiram o relvado para celebrar a conquista do Championship.

Apesar dos avisos no estádio para as pessoas se não invadirem o tapete verde do Craven Cottage, o público não ligou nenhuma e foi em busca dos jogadores orientados por Marco Silva para festejar o título, confirmado com uma goleada por 7-0.

Um ou outro jogador ainda fugiu para o balneário, mas muitos ficaram no relvado e fizeram as delícias das centenas de fãs que saltaram das bancadas.