O Fulham de Marco Silva não foi além de um empate a dois golos, na receção ao Bournemouth, para a 19.ª jornada da Liga Inglesa.

Apesar de ter sido superior em termos de posse de bola durante todo o primeiro tempo, a maior eficácia dos «cottagers» acabou por ser importante para a equipa chegar à vantagem. Na sequência de um pontapé de canto, Raúl Jiménez surgiu solto de marcação dentro da área e finalizou de cabeça para o 1-0.

O resultado manteve-se até ao intervalo e logo a abrir o segundo tempo, mais um avançado que passou por Portugal fez o gosto ao pé. Uma má abordagem de Andersen dentro da área permitiu a Evanilson rematar de primeira para o fundo da baliza, restabelecendo a igualdade no marcador.

Já sem os protagonistas do primeiro golo em campo, Marco Silva viu a sua equipa regressar à frente do marcador aos 72 minutos, depois de um belo lance construído por Robinson e finalizado por Harry Wilson.

Só que tal como aconteceu a abrir o segundo tempo, o Bournemouth chegou ao golo do empate em cima do minuto 90, com Ouattara a responder da melhor forma à assistência de Semenyo.

Este triunfo faz com que o Fulham ascenda à sexta posição, com 31 pontos, ainda que o Newcastle tenha de realizar o jogo desta 19.ª jornada.

Também em Londres, o Crystal Palace somou a primeira vitória em quatro jogos, após derrotar o «aflito» Southampton por 2-1.

Com o português Mateus Fernandes no onze inicial, a formação visitante colocou-se em vantagem aos 14 minutos, graças ao golo de Dibling. Ainda assim, o domínio dos «eagles» culminou no empate à passagem da meia-hora de jogo, por intermédio de Chalobah.

Já no segundo tempo, o Crystal Palace completou a reviravolta no marcador e Eberechi Eze atirou a contar para o segundo da formação londrina.

Sem vencer desde 2 de novembro, o Southampton mantém-se na última posição da Liga Inglesa com apenas seis pontos, menos 14 do que o Crystal Palace, que é 15.º classificado.