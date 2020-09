Na estreia de João Virgínia, o Everton apurou-se esta quarta-feira para a terceira eliminatória da Taça da Liga de Inglaterra, ao vencer na receção ao Salford por 3-0.

Os golos dos toffees foram anotados por Michael Keane (8m), Sigurdsson (74m) e Moise Kean (87m). André Gomes não foi convocado por Carlo Ancelotti.

Já o Leeds, sem Hélder Costa, caiu frente ao Hull City, do terceiro escalão. Depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar, o Hull venceu por 9-8 nos penáltis.

Ivan Cavaleiro viu do banco o «seu» Fulham bater por 1-0 o Ipswich Town, com um golo do avançado sérvio Mitrovic.

O West Bromwich venceu por 3-0 o Harrogate, enquanto o Southampton foi batido em casa pelo Brentford, por 2-0.