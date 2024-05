Marco Silva está interessado em contar com Gonçalo Santos para seu treinador adjunto.

De acordo com o «The Athletic», Gonçalo Santos está bem encaminhado para substituir Luís Boa Morte, que em breve vai ser anunciado como o novo selecionador da Guiné-Bissau.

Em conferência de antevisão ao jogo com o Manchester City, o técnico deixou rasgados elogios ao atual treinador do Casa Pia, que orientou, durante três temporadas, enquanto jogador do Estoril.

«Ainda não tomei nenhuma decisão, no entanto percebo a conexão ao Gonçalo. Ele foi meu jogador no Estoril, um dos capitães de equipa, na minha primeira aventura como treinador. Ele está a dar os primeiros passos e já é treinador principal do Casa Pia, vamos ver qual é a decisão final. Quando for decidido, vamos anunciá-lo», explicou.

O jogo entre Fulham e Manchester City está marcado para as 12h30 deste sábado e pode ser fundamental para as contas dos «citizens», na Liga Inglesa.