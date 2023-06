João Palhinha foi eleito o melhor jogador do ano no Fulham, na primeira época do médio português em Inglaterra.

O jogador que se transferiu do Sporting recebeu quase 60 por cento dos votos dos adeptos, levando a melhor sobre Bernd Leno, que recebeu por 18 por cento na votação.

Em declarações ao site do clube londrino, Palhinha agradeceu a eleição que o deixa «muito orgulhoso».

«É um pouco injusto porque todos os jogadores do Fulham podiam ter recebido o prémio esta época. Sei que foi uma escolha difícil optar por apenas um jogador, porque sem os meus companheiros a ajudarem-me a melhorar todos os dias teria sido impossível alcançar isto», disse.