O regresso do Fulham aos jogos após a pausa para as seleções não correu nada bem à equipa de Marco Silva, que perdeu em casa por 3-0 com o Brentford.

Ainda assim, houve algo que os adeptos gostaram de ver: João Palhinha voltou a jogar.

O médio português que na época passada foi eleito o melhor jogador do ano entrou apenas aos 67m, quando a equipa perdia por 2-0 e jogava com 10, mas ainda foi a tempo de ser considerado o MVP.

Após a transferência falhada para o Bayern Munique, que não se concretizou por uma questão de horas, quando Palhinha já estava nas instalações do campeão alemão, o tempo que esteve em campo, bastou para o português ser o jogador com mais duelos ganhos (11), mais duelos aéreos (quatro), mais recuperações de bola (oito) e mais tackles (seis).