O Tottenham foi ao reduto do Fulham garantir os três pontos graças a um triunfo pela margem mínima (0-1), em encontro referente à 21.ª jornada da Premier League.

Os momentos que antecederam o início do encontro foram de expectativa. Os problemas nos transportes públicos londrinos, nomeadamente na linha de metro, atrasaram a chegada dos adeptos a Craven Cottage.

Face a esse cenário, e como demonstração de respeito pelos adeptos, as equipas decidiram atrasar o pontapé de saída em 15 minutos.

O jogo foi mais tarde e foi decidido pela inspiração da estrela mais cintilante do Tottenham, Harry Kane, que rodou e desferiu um pontapé indefensável, à entrada da área, ao minuto 45+1.

O Fulham de Marco Silva, com João Palhinha no onze, pressionou na reta final do encontro, em vão.

O Tottenham de Antonio Conte volta aos triunfos, após duas derrotas consecutivas, e reforça o 5.º lugar, com 36 pontos. A equipa da casa, que soma o segundo desaire seguido, está na 7.ª posição, com 31.