Na quarta jornada da Premier League, o Wolverhampton, de Vítor Pereira, saiu derrotado (1-0) na visita ao reduto do Newcastle United. Já o Fulham, de Marco Silva, recebeu o Leeds United e garantiu o triunfo já para lá dos 90 minutos de jogo.

O Wolves apresentou-se no St James Park com os portugueses Rodrigo Gomes e Toti Gomes a titulares. No entanto, a equipa de Vítor Pereira viu o reforço dos «Magpies», Nick Woltemade, a inaugurar o marcador no jogo de estreia.

Sem mais golos na partida, Newcastle saiu vitorioso (1-0), registando o primeiro triunfo na Liga inglesa nesta temporada. O Wolverhampton, por sua vez, perdeu pela quarta vez consecutiva.

No outro encontro com portugueses, o Fulham de Marco Silva arrancou uma vitória a ferros. Na receção ao Leeds United, recém promovido, tudo indicava que o resultado final ditaria um empate sem golos. Eis que, aos 90+4 minutos Gabriel Gudmundsson marcou um autogolo, dando assim o triunfo (1-0) à formação orientada pelo treinador português.

Com este resultado, o Wolves mantém-se na 20.ª e última posição da tabela, ainda sem pontos. O Fulham, por sua vez, assume para já a nona posição, com cinco pontos conquistados.

Outros resultados:

Bournemouth 2-1 Brighton

Crystal Palace 0-0 Sunderland

Everton 0-0 Aston Villa