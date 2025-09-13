Inglaterra: Fulham de Marco Silva garante vitória com autogolo nos descontos
Wolverhampton, de Vítor Pereira, perdeu no reduto do Newcastle United
Na quarta jornada da Premier League, o Wolverhampton, de Vítor Pereira, saiu derrotado (1-0) na visita ao reduto do Newcastle United. Já o Fulham, de Marco Silva, recebeu o Leeds United e garantiu o triunfo já para lá dos 90 minutos de jogo.
O Wolves apresentou-se no St James Park com os portugueses Rodrigo Gomes e Toti Gomes a titulares. No entanto, a equipa de Vítor Pereira viu o reforço dos «Magpies», Nick Woltemade, a inaugurar o marcador no jogo de estreia.
Sem mais golos na partida, Newcastle saiu vitorioso (1-0), registando o primeiro triunfo na Liga inglesa nesta temporada. O Wolverhampton, por sua vez, perdeu pela quarta vez consecutiva.
No outro encontro com portugueses, o Fulham de Marco Silva arrancou uma vitória a ferros. Na receção ao Leeds United, recém promovido, tudo indicava que o resultado final ditaria um empate sem golos. Eis que, aos 90+4 minutos Gabriel Gudmundsson marcou um autogolo, dando assim o triunfo (1-0) à formação orientada pelo treinador português.
Com este resultado, o Wolves mantém-se na 20.ª e última posição da tabela, ainda sem pontos. O Fulham, por sua vez, assume para já a nona posição, com cinco pontos conquistados.
