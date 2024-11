O Fulham, de Marco Silva, deslocou-se até ao reduto do Crystal Palace e venceu por 2-0, num jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga Inglesa.

Num jogo praticamente dominado pelo conjunto visitante, o primeiro golo surgiu em cima do intervalo, por intermédio de Smith Rowe, após assistência de Raul Jiménez. Ora, na segunda parte, o Fulham teve dois golos anulados, um de Smith Rowe (por posição irregular) e outro de Harry Wilson (mão na bola).

Pelo meio, o Crystal Palace ficou reduzido a dez jogadores, graças à expulsão de Kamada e o Fulham aproveitou para chegar ao 2-0, com Harry Wilson a colocar o nome na lista de marcadores.

Este resultado deixa os «cottagers» na sexta posição (à condição), com 18 pontos, os mesmos de Aston Villa e Arsenal, ambos com menos um jogo.

Outro dos destaques da tarde deste sábado vai para a primeira do Wolverhampton, nesta edição da Liga Inglesa.

Num encontro repleto de portugueses, José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares nos «wolves» e Mateus Fernandes alinhou de início no Southampton. Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes foram suplentes utilizados, Carlos Forbs não saiu do banco.

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, graças ao golo de Pablo Sarabia. Na segunda parte, depois da assistência para o 1-0, Matheus Cunha fechou as contas do encontro, aos 51 minutos.

Já o Brentford recebeu e venceu o Bournemouth por 3-2, num jogo em que Fábio Carvalho foi suplente utilizado no conjunto londrino e o ex-FC Porto, Evanilson, abriu o ativo, aos 17 minutos.

Ainda assim, o «bis» de Wissa e o golo de Damsgaard acabaram por ser decisivos para o conjunto da casa, com Justin Kluivert a faturar para os visitantes.

No último jogo que arrancou às 15h, West Ham e Everton não foram além de um empate a zero, sendo que Beto foi suplente utilizado e João Virgínia não foi opção para Sean Dyche.