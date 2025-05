Estão cada vez mais complicadas as contas do Fulham pelos lugares de acesso às competições europeias na próxima temporada, sendo que a derrota frente ao Aston Villa ainda tornou a tarefa mais difícil.

O único golo do jogo surgiu aos 12 minutos, quando McGinn assistiu Tielemans para o 1-0 e levou à loucura os milhares de adeptos presentes no Villa Park. No geral, o encontro foi muito equilibrado, com oportunidades de parte a parte, ainda que os «cottagers» não tenham conseguido colocar a bola no fundo da baliza de Martínez.

Desta foram, o Fulham mantém os 51 pontos com que entrou para a 35.ª jornada da Liga Inglesa e está agora a nove do Aston Villa. A próxima jornada pode ser decisiva para a formação orientada pelo técnico português, no que às competições europeias diz respeito.