O Fulham está de regresso à Premier League, e Marco Silva tem como objetivo manter o clube na divisão principal de Inglaterra, algo que os «Cottagers» não têm conseguido concretizar nos últimos anos.

O treinador português em conversa com o The Athletic, aponta que não se pode cometer os erros do passado: «Sabemos o que aconteceu há dois anos, o que aconteceu há quatro anos. E há algumas coisas que não podemos repetir se quisermos ser bem sucedidos na Premier League.»

O antigo técnico do Estoril e do Sporting refere que a equipa na próxima temporada vai manter o mesmo estilo, «A nossa filosofia não vai mudar. O que fizermos no mercado terá um grande impacto. Não vou esconder isso. É importante que todos saibam isso».

O Fulham, terminou esta temporada no primeiro lugar do Championship, com 90 pontos e 106 golos marcados, a melhor época desde 2000/01, quando os londrinos obtiveram 101 pontos.