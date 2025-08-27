Inglaterra
Taça da Liga inglesa: Fulham de Marco Silva apura-se
Triunfo por 2-0 sobre o Bristol City. Ex-Benfica Jiménez marcou
O Fulham garantiu o apuramento para a próxima fase da Taça da Liga inglesa, ao derrotar em casa o Bristol City, do Championship, por 2-0.
Os golos surgiram ainda numa fase prematura do jogo. George Tanner marcou na própria baliza e colocou os Cottagers a vencer logo aos 8 minutos e o ex-Benfica Raúl Jiménez fez o segundo ao minuto 21.
Na terceira ronda da Taça da Liga inglesa, o Fulham defronta em casa o Cambridge, equipa do quarto escalão de Inglaterra.
