O Fulham garantiu o apuramento para a próxima fase da Taça da Liga inglesa, ao derrotar em casa o Bristol City, do Championship, por 2-0.

Os golos surgiram ainda numa fase prematura do jogo. George Tanner marcou na própria baliza e colocou os Cottagers a vencer logo aos 8 minutos e o ex-Benfica Raúl Jiménez fez o segundo ao minuto 21.

Na terceira ronda da Taça da Liga inglesa, o Fulham defronta em casa o Cambridge, equipa do quarto escalão de Inglaterra.