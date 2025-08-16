As tardes de Premier League estão de volta!

Este sábado, no último segundo do tempo de compensação da segunda parte, o Fulham de Marco Silva conseguiu empatar no terreno do Brighton, por 1-1.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Brighton assumiu a liderança através de uma grande penalidade convertida por Matt O'Riley, aos 55 minutos.

No que parecia uma entrada com o pé esquerdo na temporada 2025/26, a equipa do técnico português conseguiu resgatar um ponto já perto do fim. Rodrigo Muniz aproveitou a confusão na área, após um canto tardio, e rematou para o fundo das redes. O bola entrou no último segundo do tempo de compensação (seis minutos).

No outro jogo da tarde, o Tottenham atropelou o Burnley por 3-0.

Richarlison colocou os Spurs na frente aos 10 minutos. Na segunda-parte, quando o relógio bateu a hora de jogo, o brasileiro bisou com um golaço de levantar as bancadas

Logo de seguida, aos 66 minutos, Brennan Johnson aumentou e selou a vantagem, numa jogada rápida e eficaz.

O português João Palhinha, do Tottenham, foi lançado aos 80 minutos.

Sunderland com classe no regresso à primeira

Por fim, o Sunderland regressou ao principal escalão inglês com um sorriso na face. O histórico clube recebeu e venceu o West Ham por 2-0.

Mayenda marcou o primeiro, aos 61 minutos, e Daniel Ballard o segundo, aos 73. Já perto do fim, em tempo de compensação, Wilson Isidor puxou um coelho da cartola e apontou um golo digno de museu.

