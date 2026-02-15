O Fulham, de Marco Silva, garantiu um lugar nos «oitavos» da Taça de Inglaterra, depois de vencer (2-1) o Stoke City na quarta ronda.

A formação da casa, que alinha no Championship (segundo escalão inglês), foi quem abriu o marcador da partida. Bae Jun-ho, médio de 22 anos, deu a vantagem ao Stoke City aos 19 minutos.

A resposta do Fulham surgiu no decorrer do segundo tempo. Kevin, avançado brasileiro, finalizou uma bela jogada dos «cottagers» (55m). O capitão Harrison Reed garantiu a passagem à próxima fase, depois de confirmar a reviravolta aos 84 minutos.

Com este triunfo (2-1), Marco Silva avança para os «oitavos» da Taça de Inglaterra. O Stoke City, 14.º do segundo escalão, cai na quarta ronda.

The pitch conditions in Wolves' FA Cup trip to Grimsby 😅 pic.twitter.com/rZLPi5AKNO — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 15, 2026

O Wolverhampton foi à casa do Grimsby Town, do quarto escalão inglês, triunfar pela margem mínima (1-0). Num encontro me que são vários os relatos contra o estado do relvado, o golo de Santiago Bueno (60m) valeu a pesagem à próxima fase.

Rodrigo Gomes, ex-Sp. Braga, foi o único português convocado do lado dos Wolves, mas foi suplente não utilizado.

O Leeds United, por sua vez, visitou o Birmingham City, do segundo escalão inglês, e venceu nas grandes penalidades. Lukas Nmecha, na segunda parte, colocou a equipa da Premier League na vantagem (49m). Patrick Roberts, que saltou do banco, restabeleceu o empate já nos instantes finais (89m).

Com tudo igual o vencedor decidiu-se na marca dois 11 metros. O Leeds foi superior (3-2), garantindo assim uma vaga nos «oitavos» da competição.

Do outro lado, o Sunderland jogou também fora de portas, frente ao Oxford United, também do segundo escalão. Habib Diarra, internacional senegalês, fez o golo de grande penalidade (32m) que qualificou os «black cats» para a próxima fase.