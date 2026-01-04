Fulham e Liverpool protagonizaram um jogo «vintage» de Liga Inglesa, com um final de loucos e dois golos no período de compensação... um para cada lado.

No entanto, o jogo arrancou com um atraso de 15 minutos, após um adepto se ter sentido mal nas bancadas, o que obrigou a uma emergência médica no local. De acordo com a imprensa britânica, o adepto corre mesmo risco de vida.

Já com a bola a rolar, entrou melhor o conjunto orientado por Marco Silva e aos 17 minutos já vencia por 1-0, graças ao golo de Harry Wilson. Um lance coletivo de excelência deixou o galês na cara do guarda-redes e um remate rasteiro acabou no fundo da baliza.

A verdade é que, a partir deste lance, o jogo mudou e o Liverpool tomou conta das operações, mas sem conseguir chegar ao empate antes do regresso aos balneários.

Na segunda parte, mais do mesmo, desta feita com maior eficácia por parte dos comandados de Arne Slot. Poucos dias após ter feito o gosto ao pé com a camisola do Liverpool, Wirtz repetiu a dose e confirmou o golo do empate, após assistência de Bradley.

Ora, o empate parecia não se desfazer de forma alguma, mas a magia da Liga Inglesa acabou por aparecer no período de compensação. Primeiro houve golpe de teatro em Londres, graças a uma passividade defensiva inacreditável do Fulham e que permitiu a Gakpo confirmar a cambalhota no marcador.

O neerlandês tirou a camisola, levou cartão amarelo e não teve muito para festejar, já que o adversário respondeu na mesma moeda quando já estavam jogados sete minutos para lá dos 90. Harrison Reed tinha entrado pouco antes do golo de Gakpo e ainda foi a tempo de levantar o estádio.

Com tempo e espaço para tentar o remate de meia distância, o sucesso não podia ter sido melhor, já que foi autor de um autêntico golaço. A bola entrou no canto superior esquerdo da baliza e confirmou o 2-2 no marcador.

Este resultado mantém o Liverpool na quarta posição da Liga Inglesa (34 pontos) e a 14 pontos do líder Arsenal. Já o Fulham está no 11.º lugar e a apenas três pontos dos lugares de acesso às competições europeias.