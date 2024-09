O Liverpool, com Diogo Jota no onze inicial, foi derrotado em casa pelo Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, graças a um golo solitário de Callum Hudson-Odoi.

Com o português Jota Silva no banco de suplentes (entrou no segundo tempo), a formação visitante teve de sofrer para sair com os três pontos de Anfield, já que na primeira parte, não enquadrou qualquer remate com a baliza de Alisson.

Ainda assim, uma das «velhas máximas» do futebol tornou-se realidade aos 72 minutos, quando o ex-Chelsea passou por dois adversários e atirou em arco, completamente fora do alcance do guardião brasileiro.

Desta forma, o Nottingham Forest mantém a invencibilidade no campeonato, com duas vitórias e dois empates, enquanto que o Liverpool deixou o Man. City fugir no topo da tabela classificativa e está agora a três pontos dos «citizens».

Esta foi, de resto, a primeira vitória do Nottingham Forest em Anfield desde 1969, na altura por 2-0 e também a contar para o campeonato.

Veja aqui o belo golo de Callum Hudson-Odoi frente ao Liverpool:

Já no Craven Cottage, o Fulham, de Marco Silva, empatou a um golo com o West Ham, num jogo bastante equilibrado e que só teve o desfecho em cima do apito final.

No primeiro tempo, a equipa da casa colocou-se em vantagem aos 24 minutos, graças ao golo de Raul Jiménez, que respondeu da melhor forma ao passe de Smith Rowe.

A vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e durante a segunda parte, tudo parecia apontar para uma vitória do Fulham, algo que acabou por não acontecer. Isto porque aos 90+5 minutos, Danny Ings «atirou» um balde de água fria aos adeptos adversários e fixou o resultado em 1-1.

Confira os restantes resultados:

Southampton-Man. United, 0-3

Brighton-Ipswich, 0-0

Crystal Palace-Leicester, 2-2

Man. City-Brentford. 2-1