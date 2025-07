O Arsenal prepara-se para fazer história no futebol feminino, com a contratação mais cara de sempre e que envolve Olivia Smith... ex-jogadora do Sporting.

Numa altura em que a transferência de Viktor Gyökeres dos leões para os «gunners» parece estar num impasse, a jovem avançada de 20 anos deve rumar até Londres, por cerca de 1,1 milhões de euros (um milhão de libras). Formada no Canadá (North Toronto Nitros e Super REX Ontario), Olivia Smith mudou-se para o Sporting no verão de 2023, tendo feito 16 golos e 10 assistências em 28 jogos pela equipa principal dos leões.

No verão seguinte saiu para Inglaterra, a troco de 250 mil euros, e no Liverpool apontou nove golos em 25 jogos na temporada passada. A confirmar-se o valor desta transferência, que é avançado pela imprensa internacional, Olivia Smith ultrapassa o montante investido pelo Bay FC, em 2024, quando pagou 758 mil euros por Racheal Kundananji ao Madrid CFF.