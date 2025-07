Apesar da passagem às «meias» do Campeonato da Europa de futebol feminino, a denúncia de insultos racistas por parte de Jess Carter está a marcar a atualidade da seleção de Inglaterra.

Através de uma nota partilhada nas redes sociais, a central de 27 anos revelou ter recebido este tipo de mensagens desde o início da competição e como forma de proteger o grupo, deixou as contas a cargo de outras pessoas para se focar apenas no futebol.

«Desde o início do Campeonato da Europa, tenho recebido muitos insultos racistas. Todos os adeptos têm direito a uma opinião sobre o jogo, mas não devem focar-se na aparência ou raça das pessoas. Assim sendo, vou-me afastar das redes sociais, não só para me proteger, mas também para proteger o grupo. Ao falar sobre isto, espero que possa fazer com que outros não tenham de passar pelo mesmo», pode ler-se.

Recorde-se que a Inglaterra mede forças com a Itália, esta terça-feira, a partir das 20h.

Leia aqui a mensagem completa de Jess Carter: