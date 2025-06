«O pior já passou». Omar Berrada, diretor-executivo do Manchester United, defende o plano traçado pelo clube inglês para os próximos anos, que tem no treinador português, Ruben Amorim, uma peça importante em todo o processo.

A contratação do técnico a meio da época passada teve como objetivo permitir a Amorim «conhecer a equipa, o clube e a Premier League», dando-lhe tempo para identificar lacunas e definir uma estratégia «para criar, num período de dois a três anos, uma equipa capaz de vencer a Premier League», revelou o dirigente, numa entrevista ao podcast United We Stand.

Our chief executive Omar Berrada has explained his vision for the club’s future, both on and off the pitch 🗯️#MUFC