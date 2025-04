Vítor Pereira e o Wolverhampton atravessam o melhor momento da temporada, com cinco vitórias consecutivas, algo que é apenas superado pelo PSG, de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

O triunfo por 1-0 sobre o Manchester United ampliou ainda mais a série de triunfos dos «wolves», que na Europa é igualado pelo Barcelona, estando à frente dos restantes clubes nos respetivos campeonatos, nos últimos seis jogos.

Ao todo, desde que chegou ao Wolverhampton, o técnico português soma 11 vitórias em 20 jogos, tendo perdido seis encontros. Além disso, a formação britânica não perde há quase dois meses, quando saiu derrotada na receção ao Fulham, de Marco Silva (2-1).

💪🏼 Wolves currently have the second best league form in Europe’s top five leagues! — via @OneFootball



🔥 🐺 #WWFC | #Wolves pic.twitter.com/XujEWAGgEK