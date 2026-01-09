O embate entre Arsenal e Liverpool, que não saiu do nulo, pode ter sido bastante «morninho». Porém, os instantes finais foram bem quentes. Houve, inclusive, agressões à mistura… tudo por um mal entendido.

O Arsenal, a jogar em casa, tentava chegar ao golo da vitória. Os «gunners» beneficiam de um lançamento lateral, num lance em que Conor Bradley saiu, de facto, lesionado. O defesa teve, inclusive, de sair de maca.

Ora, o extremo brasileiro do Arsenal pensou que o adversário estaria, apenas, a perder tempo. Chegou a atirar a bola contra Bradley e a empurrá-lo para fora das quatros linhas, na ânsia de seguir com o jogo. Isto tudo decorreu em tempo de compensação (90+4m).

Esta ação rapidamente resultou em trocas de empurrões entre os jogadores, criando um momento de tensão nos instantes finais.

Martinelli percebeu, depois, que Conor estava realmente lesionado. O internacional brasileiro terá, então, pedido desculpa diretamente ao colega de profissão. Deixou, ainda, um pedido de desculpas público.

Gabriel Martinelli says he messaged Conor Bradley after the match to apologise 🤝



He tried to move Bradley off the pitch while he was down injured. pic.twitter.com/XqJfMDxrbq — ESPN UK (@ESPNUK) January 9, 2026

Já Arne Slot, treinador do Liverpool, reagiu ao sucedido na conferência após o jogo.

«Não conheço Martinelli, mas acredito que é um bom rapaz. O problema para ele, e é um problema geral no futebol, é que há tanta perda de tempo nas partes finais dos jogos que às vezes podes ficar irritado quando quer marcar um golo e sente que um jogador está a fingir estar lesionado. Tenho 100 por cento de certeza de que, se ele soubesse qual poderia ser a lesão, não faria isso», confessou o técnico neerlandês.