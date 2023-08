Gareth Southgate, selecionador inglês, em entrevista ao talkSPORT, comentou a decisão de Jordan Henderson de deixar o Liverpool para se juntar ao Al Ettifaq, da Arábia Saudita, que é treinado por Steven Gerrard, lenda do Liverpool. O técnico assegurou que «a decisão de Henderson não afetará oportunidades na seleção inglesa».

«Falámos neste verão, ele queria saber se ao mudar-se, o descartaríamos automaticamente. Seria estúpido fazê-lo, por que excluiríamos um jogador apenas com base no local onde joga?», questionou.

Henderson, após 12 anos no clube inglês, optou por aceitar uma oferta lucrativa do Al Ettifaq, uma mudança que gerou controvérsia devido à legislação sobre a homossexualidade na Arábia Saudita, visto que o internacional inglês se tornou aliado e embaixador dos adeptos do futebol pertencentes à comunidade LGBTQ+.

Durante a entrevista, Southgate abordou o assunto, afirmando que «não é para ele julgar» as decisões individuais dos jogadores.

«Compreendo totalmente o argumento de que ele apoiou a comunidade LGBT» acrescentando que a complexidade da situação envolve várias considerações, incluindo a perspetiva financeira.

Southgate falou também sobre a incerteza em relação à nova liga saudita, referindo que o nível de competição ainda é desconhecido: «Temos uma ideia de como a liga pode ser, mas só saberemos quando começarem os jogos. Há jogadores de renome, não muitos no auge das suas carreiras, mas não são jogadores que já tenham estejam ultrapassados», referiu.