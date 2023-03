Gary Lineker pode estar de regresso à BBC após ter sido afastado por críticas nas redes sociais à nova política de imigração no Reino Unido, que comparou à de Hitler.

A saída do antigo internacional inglês e comentador do programa «Match of the Day» motivou uma onda de protestos, desde logo pelos próprios colegas no programa, os antigos goleadores Alan Shearer e Ian Wright, que recusaram participar na edição deste fim de semana, mas também por parte do público.

Lineker, que assistiu ao vivo no sábado à derrota do Leicester por 3-1 frente ao Chelsea [ver foto], recebeu aplausos do público e em particular dos jogadores e treinadores, que se recusaram a fazer declarações pós-jogo, o que levou a Premier League a anunciar o cancelamento das entrevistas rápidas, tendo o programa da BBC sido encurtado, passando resumos dos jogos sem a presença de apresentador ou comentadores.

Na sequência dos gestos de solidariedade com a lenda do futebol inglês e dos vários boicotes, este domingo, Tim Davie, diretor-geral da BBC, assumiu em direto que pretende o regresso de Lineker.

«Temos o melhor comentador desportivo do mundo. Queremos certificar-nos de que ele volta e estamos a trabalhar juntos para que isso aconteça. Toda a gente quer ver uma solução razoável para isto. Enquanto adepto, sei que a ausência de Lineker no programa é um duro golpe e peço desculpa por isso. Estamos a trabalhar para resolver esta situação», anunciou o responsável.