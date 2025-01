Graham Potter é o novo treinador do West Ham.

Em comunicado, o clube londrino informa que o treinador inglês assinou um contrato válido para as próximas duas épocas e meia.

Potter estava sem clube desde abril de 2023, quando foi demitido do comando do Chelsea.

O técnico de 49 anos sucede ao ex-FC Porto Julen Lopetegui, despedido após a goleada sofrida diante do Manchester City. O West Ham está no 14.º lugar da Liga inglesa com 23 pontos, os mesmos do Manchester United de Ruben Amorim.

