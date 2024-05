Pep Guardiola explicou que decidiu substituir Ederson, no jogo diante do Tottenham, devido a um problema no olho.

Em declarações à BBC, o técnico do Manchester City referiu que foi informado pelo médico do clube, que o guardião não conseguia ver a cem por cento e por isso optou por retirá-lo do encontro.

«O Ederson teve um problema no olho, não conseguia ver a cem por cento e o médico disse-me que seria melhor substituí-lo. O Stefan Ortega é um guarda-redes de topo mundial, é excecional», afirmou o técnico.

Recordar que além de Ederson, também Kevin De Bruyne foi substituído no mesmo minuto, depois de um choque aparatoso que lhe afetou a performance para o resto do encontro.

Os «citizens» acabaram por vencer o Tottenham, por 2-0, e em caso de vitória garantem o tetracampeonato inglês, na última jornada, diante do West Ham.