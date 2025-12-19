O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, mostrou otimismo na evolução do avançado sueco Viktor Gyökeres ao serviço do Arsenal, considerando que também é preciso que, quer a equipa, quer o atleta, se entendam melhor mutuamente. Algo que crê ser «uma questão de tempo».

«Acho que o nível de atenção sobre ele não mudou desde que assinou até hoje. Isso é normal. Todos estavam muito entusiasmados para trazermos um número 9 para o clube. Conseguimos, trouxemos um jogador com um histórico de golos incrível que precisava de adaptar-se à liga», começou por dizer Arteta, na conferência de imprensa desta sexta-feira, na véspera do jogo ante o Everton, ao ser questionado sobre Gyökeres.

O sueco leva 19 jogos e seis golos pelo Arsenal, na sequência da transferência feita do Sporting para o clube inglês, por 65,7 milhões de euros, mais dez milhões de euros em objetivos, no verão deste ano.

«Ele não fez pré-época. As primeiras semanas foram difíceis porque fisicamente ele não estava na sua melhor forma e ele é um jogador que precisa disso, como qualquer outro jogador nesta liga, para render a esse nível», prosseguiu o treinador espanhol.

«Depois, ele recuperou, acho que estava numa boa fase, lesionou-se e, agora, está de volta. Mas vi muitas coisas positivas nos últimos dois jogos [ndr: Club Brugge e Arsenal]. Precisamos de continuar a aprimorar o jogo dele, entendê-lo um pouco melhor em certas situações e ele precisa de fazer o mesmo. Mas isso é uma questão de tempo e damos-lhe total apoio», concluiu.

O Arsenal visita o Everton este sábado (20h00), em jogo da 17.ª jornada da Premier League.

