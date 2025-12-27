No dia em que o Manchester City voltou aos trabalhos após três dias de folga natalícias, Erling Haaland partilhou nas redes sociais uma mensagem dele a ir à balança.

O registo foi de 94,4 quilos, o que, a julgar pela reação do goleador norueguês, está dentro do expectável. «Tudo bem!», escreveu na legenda.

Recorde-se que há dias Pep Guardiola, treinador dos citizens avisou os jogadores para eventuais exceções na Consoada. «Eles regressam no dia 25 e eu estarei aqui para controlar quantos quilos é que cada um ganhou, quanto quilos engordaram. No momento em que chegarem, após três dias, quero ver como se portaram», afirmou, garantindo que um jogador que regressasse com mais três quilos ficaria de fora das opções para o jogo deste fim de semana com o Nottingham Forest.