Gareth Southgate saiu em defesa de Harry Maguire, após a vitória por 3-1 de Inglaterra no particular frente à Escócia na noite de terça-feira.

O selecionador inglês classifica mesmo de «anedótica» a forma como o central do Manchester United é tratado pelos adeptos.

«É uma anedota; uma anedota absoluta. É algo que me deixa furioso. Maguire tem sido um jogador incrível para a Inglaterra numa das equipas mais bem-sucedidas que tivemos. Tem sido fundamental para o que temos feito», começou por dizer Southgate à Sky Sports.

Recorde-se que o jogador entrou no decorrer da segunda parte e fez um autogolo, tendo sido gozado pelos adeptos escoceses, situação essa que não é nova: no último dia 3 de setembro, o defesa inglês foi aplaudido de forma irónica pelos adeptos do Arsenal na derrota dos «Red Devils» em casa dos «Gunners».

«Ele acabou de falar com os meios de comunicação social, o que, na minha opinião, demonstra a sua capacidade de resistência e o seu carácter. Estamos agora numa situação em que, por causa das pessoas no nosso próprio país, os adeptos adversários podem troçar», afirma o técnico inglês, que fez ainda questão de reiterar o apoio que o central tem no balneário e elogiando o central: «O mérito é todo dele, que conseguiu mostrar serenidade com a bola, mantê-la e esquecer aquele momento [autogolo].»

Também Aaron Ramsdale, (Arsenal) guarda-redes titular do encontro, falou à Sky Sports e defendeu o colega de seleção: «Ele é um líder e adoro trabalhar com ele. Vimos nos últimos anos em Inglaterra que é um dos melhores defesas que temos. É muito forte mentalmente, tem pessoas fantásticas à sua volta e conhece as suas qualidades.»

O guardião dos gunners veio ainda explicar o lance que originou no autogolo de Maguire: «Ele tentou fazer o que estava certo e limpar a bola, mas ela entrou. É lamentável, mas por causa dessa situação situação as pessoas estão a exagerar. Quando se está num período em que os adeptos ou os especialistas nos colocam sob o microscópio, tudo é analisado.»