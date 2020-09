Héctor Bellerín tornou-se o segundo maior acionista do Forest Green Rovers, um clube inglês que se caracteriza pela forte preocupação ambiental.

🤝 𝘽𝙀𝙇𝙇𝙀𝙍𝙄𝙉 𝙅𝙊𝙄𝙉𝙎 𝙁𝙂𝙍@Arsenal defender @HectorBellerin has become the second-largest shareholder at the club.



Welcome to FGR, Hector!#WeAreFGR 💚 — Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) September 8, 2020

O jogador do Arsenal, que há três anos se tornou vegano, viu no emblema da League Two uma oportunidade para consciencializar os jogadores e clubes de futebol para os problemas ambientais e promover a sustentabilidade no desporto.

«Investir nas coisas pelas quais sou apaixonado é importante para mim e estou entusiasmado por ajudar o futebol a envolver-se num futuro sustentável», disse em declarações às redes sociais do clube.

Bellerín vê no clube um modelo a seguir para aqueles «que dizem não ter recursos para serem sustentáveis». «São um exemplo claro de como gerir um clube de futebol nos dias de hoje, são veganos, ecológicos e têm uma pegada de carbono neutra».

O Forest Green Roovers, apelidado pela FIFA como «o clube de futebol mais verde no mundo», tem um plano para construir um novo estádio em madeira e os equipamentos do clube são feitos de bambu. Além disso, água da chuva é reciclada, o cortador de relva é alimentado a energia solar e há ainda postos de recarga para carros elétricos. O presidente do clube, Dale Vince, é dono da Ecotricity, empresa de energias renováveis que patrocina o clube.

Hector Bellerín tomou conhecimento do trabalho que o emblema de Gloucestershire vinha a desenvolver em 2014, quando o Arsenal defrontou o Forest Green Roovers num jogo amigável.